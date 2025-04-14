Apr 14, 2025 9:17 PMClock
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الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 400 ألف شخص من مخيم زمزم بعد هجمات الدعم السريع في السودان

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