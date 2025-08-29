Aug 29, 2025 10:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأمم المتحدة: نأمل أن تلغي الولايات المتحدة حظر التأشيرات المفروض على الفلسطينيين قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o