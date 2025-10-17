آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Oct 17, 2025 12:31 PM
أبرز الأحداث
الأمم المتحدة: مكافحة المجاعة في غزة ستتطلّب وقتاً
إخترنا لك
الصين تقول إنها توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة ...
2025-10-18 07:01:09
أبرز الأحداث
استطلاع رأي لـ"معاريف": 13 في المئة فقط من الإسرائيليين يرون أن إسر...
2025-10-18 07:00:59
أبرز الأحداث
تمشيط بالرشاشات من مركز رمتا باتجاه محيط بلدة كفرشوبا
2025-10-18 06:12:12
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
الصين تقول إنها توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة "في أقرب وقت ممكن"
استطلاع رأي لـ"معاريف": 13 في المئة فقط من الإسرائيليين يرون أن إسرائيل حقّقت انتصاراً كاملاً في حرب غزة
أسرار الصحف
لا مفاوضات قريبة وإسرائيل تواصل تصعيدها العسكري
مخاوف لبنانية من خطة إسرائيلية لإفراغ الجنوب وخنقه اقتصادياً
كيف ينظر حزب الله الى التفاوض؟
سلام جال على عون وبري للتنسيق في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
تمشيط بالرشاشات من مركز رمتا باتجاه محيط بلدة كفرشوبا
مجلس الأمن يدعم سيادة لبنان
اعتداء على طبيبة وممرّضة في مستشفى الضنية.. فرار المعتدي والمستشفى يستنكر
نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية شجبت التهجم على الطاقم الطبي والتمريضي لمستشفى سير الضنية
منتخب لبنان للناشئات يتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس آسيا 2026
دوليات
اعتقال فلسطيني من غزة في لويزيانا يُشتبه في مشاركته في هجوم السابع ...
صحة
بخاش يلتقي سفير لبنان في باريس تحضيرا لمؤتمر الطب الفرنكوفوني
بخاش يلتقي الشاعر في باريس تحضيراً لمؤتمر الطب الفرنكوفوني
"خطوة ثورية"... فحص دم جديد يكشف مبكراً احتمال الإصابة بالزهايمر
6 أطعمة تمنح عظامك قوة الشباب
فعالية المضادات الحيوية تتراجع بنسبة 40% في العالم
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
آخر الأخبار
7:01 AM
الصين تقول إنها توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة "في أقرب وقت ممكن"
7:00 AM
استطلاع رأي لـ"معاريف": 13 في المئة فقط من الإسرائيليين يرون أن إسرائيل حقّقت انتصاراً كاملاً في حرب غزة
6:56 AM
أسرار الصحف
6:49 AM
لا مفاوضات قريبة وإسرائيل تواصل تصعيدها العسكري
6:27 AM
مخاوف لبنانية من خطة إسرائيلية لإفراغ الجنوب وخنقه اقتصادياً
6:23 AM
كيف ينظر حزب الله الى التفاوض؟
6:18 AM
سلام جال على عون وبري للتنسيق في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
6:12 AM
تمشيط بالرشاشات من مركز رمتا باتجاه محيط بلدة كفرشوبا
6:11 AM
مجلس الأمن يدعم سيادة لبنان
Oct 17, 2025 11:00 PM
اعتداء على طبيبة وممرّضة في مستشفى الضنية.. فرار المعتدي والمستشفى يستنكر
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
صحف
6:49 AM
لا مفاوضات قريبة وإسرائيل تواصل تصعيدها ال...
صحف
6:27 AM
مخاوف لبنانية من خطة إسرائيلية لإفراغ الجن...
صحف
6:23 AM
كيف ينظر حزب الله الى التفاوض؟
صحف
6:18 AM
سلام جال على عون وبري للتنسيق في مواجهة ال...
صحف
6:11 AM
مجلس الأمن يدعم سيادة لبنان
عدل وأمن
Oct 17, 2025 10:13 PM
بالفيديو - غارة تستهدف سيارة في خربة سلم و...
أخبار محلية
Oct 17, 2025 9:55 PM
الجميّل: مصلحة لبنان فوق كل اعتبار والتفاو...
خاص
Oct 17, 2025 3:58 PM
خلافات اهل الحكم تحت سقف المصلحة الوطنية.....
خاص
Oct 17, 2025 11:16 AM
طرح التفاوض عزز قرار حصرالسلاح وشجّع المانحين
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o