Jul 21, 2025 5:30 PMClock
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الأمم المتحدة: ما يقرب من 88% من قطاع غزة متأثر بأوامر التهجير أو يقع ضمن "المناطق العسكرية الإسرائيلية"

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