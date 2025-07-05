Jul 5, 2025 3:14 PMClock
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الأمم المتحدة: غوتيريش يدين هجمات روسيا بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا والتي وصفت بالأكبر منذ بدء الحرب

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