Aug 18, 2025 2:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأمم المتحدة: عودة 780 ألف لاجئ سوري إلى وطنه منذ سقوط نظام الأسد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o