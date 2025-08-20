Aug 20, 2025 5:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأمم المتحدة: شهدنا زيادة في أنشطة داعش في الصحراء الكبرى وغرب إفريقيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o