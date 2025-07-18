Jul 18, 2025 7:35 PMClock
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الأمم المتحدة تقول إن نحو 80 ألف شخص تشردوا بسبب العنف في محافظة السويداء جنوبي سوريا

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