Jun 30, 2025 5:27 PMClock
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الأمم المتحدة: العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية تبعث على كثير من القلق

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