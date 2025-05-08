May 8, 2025 4:38 PMClock
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الأمم المتحدة: ارتفاع حاد في عمليات الهدم والتهجير في الضفة الغربية واستمرار أعمال العنف من قبل المستوطنين

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