Apr 29, 2025 2:58 PMClock
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الأمم المتحدة: أكثر من 72 ألف شخص لقوا حتفهم أو فقدوا على طرق الهجرة منذ 2014

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