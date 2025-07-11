Jul 11, 2025 1:22 PMClock
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الأمم المتحدة: أكثر من 3000 قتيل بأعمال العنف في هايتي منذ مطلع العام الحالي

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