Apr 4, 2025 8:28 PMClock
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الأسهم الأميركية تواصل خسائرها بعد محادثات بين زعماء بريطانيا واستراليا وإيطاليا بشأن النهج تجاه الرسوم الاميركية

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