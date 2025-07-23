المركزية - لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر الى أنّ "القوات عاتبة على الرد اللبناني على ورقة توم براك من منطلق حرصها على الدولة"، معربا عن "خشيته من تفاقم الأمور وصولا الى تجدد الحرب في حال استمرار حال المراوغة القائمة".

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أكد أنّ "المطلب الأساسي هو تسليم السلاح وحصره كليا بيد الدولة اللبنانية"، وقال: "ولكن، على كما يبدو أن الرد اللبناني يتماهى مع ما يريده حزب الله وهو عدم تحديد سقف زمني لتسليم السلاح، والمشكلة تكمت في ان الدولة تساير حزب الله بما يشير الى أنّ الكلمة النهائية لا تزال بيد الحزب".

ورأى أننا "نحتاج الى شجاعة من الحكومة والدولة اللبنانية لكي تقول الأمر لها"، معتبرا أنّ "ترك الأمور مفتوحة على مصراعيها وعدم حصر المسألة بجدول زمني سيضع لبنان في مهب الريح".

وشدد على أنّ "حزب الله لم يعد قادرا على مواجهة اسرائيل ،وقدراته العسكرية أصبحت ضعيفة جدا ،وبالتالي فإن سلاحه لن يردع اسرائيل"، وسأل:" طالما هذا السلاح لم يعد مجديا فلصالح من نقوم بشراء الوقت؟".

وردا على سؤال، أوضح أن "الجمهورية القوية تتوافق مع رئيس الجمهورية على كل ما قاله في خطاب القسم ".

أضاف: "نريد تجنيب البلاد أي انزلاق أمني لكن الأمور تحتاج للتصرف كدولة بحزم وجدية، الفرصة لقيام الدولة مع الرئيس والحكومة جديّة، لكن تنقصهما الشجاعة لوضع جدول زمني، والقول نحن الدولة ونريد بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية سواء على الحدود الجنوبية أو الحدود مع سوريا".