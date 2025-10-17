المركزية - رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر أن "البلد متّجه نحو تغيير كبير وما حصل سيحدّد مسار الشرق الأوسط لعشرات السنين"، معتبرا أن "لا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في الوقت الراهن".

واعتبر في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "اتفاق غزة يجب أن يشكل درساً للجميع وعليه يجب أن تتوقّف أذرع إيران عن الحروب وعن التمسّك بالسلاح، لأن السلاح لم يؤدِّ إلى نتيجة إذ لا يوجد توازن قوى ولا قوات ردع ولا أحد يستطيع الوقوف في وجه التفوّق التكنولوجي، لذلك يجب الذهاب نحو الدبلوماسية والتعاطي الإيجابي".

انتخابياً، رأى أن "مشروع قانون وزير الخارجية يقع في صلب اهتماماته وهو على تواصل مع الجاليات في الخارج، وهو نابع من مخاوف تأجيل الاستحقاق"، كاشفاً عن "همس بشأن التأجيل التقني للانتخابات، فالسير بستة مقاعد للاغتراب قرار يراد به باطل الا وهو تأجيل الانتخابات".