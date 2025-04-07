المركزية - نفذ الأساتذة الملحقون بوزارة التربية و الإداريون المتعاقدون مع الوزارة اعتصاماً أمام مبنى وزارة التربية رفضاً لمبدأ المثابرة وتم خلال الاعتصام توجيه كتاب إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي جاء فيه:

"نحن مجموعة من أفراد الهيئة التعليمية الملحقين في وزارة التّربية والتّعليم العالي والمناطق التربوية نتقدم أولًا من حضرتكم بالتهنئة بالأعياد المنصرمة ونطلب من الله عز وجل أن يعيده على الجميع بأفضل الأحوال.ونضع بين أيديكم جملة من المطالب التي نعتبرها محقة ونتمنى من جانبكم الكريم حسن النظر والتقدير. نحن كأفراد هيئة تعليمية ملحقين في وزارة التربية والتعليم العالي جئنا تحت مسمى "مساعدة الموظفين الإداريين" لنجد أنفسنا نقوم بمهام جوهرية ومهمة، إنما ما اصطدمنا به أننا ضيعنا أنفسنا وأصبحنا غير قادرين على معرفة من نحن. هل نحن أساتذة؟ او إداريون؟ ففي احتساب تقاضي المستحقات المالية نحن أقل من أساتذة وفي احتساب الدوام نحن أكثر من إداريين. علما أنه بحسب القانون يقتصر دوامنا على ٢٠ ساعة أسبوعيًّا للتّعليم الثّانويّ و24 ساعة أسبوعيًا لتعليم المرحلة المتوسطة و ٢٧ ساعة أسبوعيًّا للتّعليم الأساسي ولا ننسى ساعات التناقص للتعليم حسب سنوات الخدمة، وهذا الأمر يطبّق في حال الدّوام الطّبيعيّ للمدارس وفي ظلّ الظّروف الطّبيعيّة. فكيف الحال في ما نحن عليه الآن؟ مع الإشارة أننا نداوم في الإدارة 35 ساعة أسبوعيًا".

أضاف البيان:"ألزمنا قرار لوزير التربية والتعليم العالي السابق الدكتور عباس الحلبي بتاريخ 23 كانون الثّاني الفائت بدوام خمسة أيّام أسبوعيًّا وكأن الأمور عادت إلى طبيعتها، وعاد الرّخاء واستقرّ الحال! لذا نرجو من حضرتك الاطلاع على مطالبنا المحقّة الآتية، وأخذها في الاعتبار:

1ـ نطلب المساواة بيننا كأفراد هيئة تعليمية ملحقين بوزارة التربية والتعليم العالي وبالمناطق التربوية وبين أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية من حيث عدد أيام الحضور الرسمي.

2ـ إعتبار الإجازات المرضية والإدارية والعائلية غياب مبرر للحصول على بدل الإنتاجيّة والمثابرة كاملًا.

3- إعتبار الموافقة على الترخيص بالتدريس في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة بعد إتمام دوام 27 ساعة أسبوعيًا وبعد القيام بالعمل في الإدارة مرتبط بحقّنا بالتدريس ضمن السّاعات المسموحة قانونا (مثلًا 10 ساعات تدريس أسبوعيا لأساتذة التّعليم الثّانوي و 6 ساعات أسبوعيًا لمدرسي التعليم الأساسي).

4ـ احتساب بدل الانتاجيّة على القاعدة النسبية أسوة بالأساتذة والمدرسين في المدارس. حيث أنّ الأستاذ من الممكن أن يتعرّض لظروف قسريّة إن كانت صحّيّة أو إجتماعية أو وفاة أحد أقاربه تجبره أن يتغيّب عن عمله. ولا بدّ من الإضاءة على أنّنا نداوم في الوزارة والمناطق التربوية خلال العطلة الصّيفيّة للمدارس بالإضافة إلى يوم الجمعة. الجدير ذكره أنّ الرّاتب حتّى وإن كان مع بدل إنتاجية كاملًا لا يكفي متطلّبات عائلة مؤلّفة من شخصين فقط، حتّى ولو لم يطرأ مرض أو حالة إقتصاديّة أو إجتماعيّة معيّنة.

5- نطلب أن يكون الدوام اليومي من الإثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر والجمعة من الثامنة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ظهرًا .

6ـ يجدر القول إنّنا أساتذة في ملاك الدولة ولا يجوز معاملتنا كمتعاقدين بل مياومين بأسوأ حال لأن المياوم يحصل على أجر كل يوم عمل فعلي لكن نحن نخسر أجر كل أيام العمل اذا كان عدد أيام الحضور أقل من 16 يومًا شهريًا. فهل هذا يحترم قانون العمل ونظام الموظفين؟".

ختم:"لذلك، نأمل من الوزيرة كرامي أخذ المطالب المذكورة أعلاه في الاعتبار، والرّأفة بحالنا ونطلب العمل على سلسلة رتب ورواتب تنصفنا بعد ظلم وإجحاف استمر خمس سنوات، وهو المطلب الرئيسي، والإسراع في اتخاذ القرارات التي تنصف الأساتذة والمدرسين الملحقين في الوزارة والمناطق التربوية، لضمان حسن سير العمل بما يخدم المصلحة العامة".