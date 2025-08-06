Aug 6, 2025 11:08 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأردن يعلن تعرض قافلة مساعدات لغزة لهجوم مستوطنين إسرائيليين للمرة الثانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o