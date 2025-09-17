12:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأردن يرحّب بنتائج التقرير الأممي بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o