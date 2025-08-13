Aug 13, 2025 4:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأردن يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورًا لوقف كل الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المُهدِّدة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o