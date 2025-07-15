Jul 15, 2025 2:12 PMClock
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الأردن: التحقيقات أظهرت عن مصادر التمويل الثابتة لدى الإخوان بنحو 1.9 مليون دينار سنوياً

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