Sep 18, 2025 4:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الأردن: إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o