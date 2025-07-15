Jul 15, 2025 2:08 PMClock
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الأردن: أموال التبرعات للإخوان أنفق جزء منها على حملات سياسية داخلية عام 2024

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