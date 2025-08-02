Aug 2, 2025 7:13 PMClock
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الأخت برناديت رحيم رئيسة عامة جديدة لرهبانية قلبي يسوع ومريم

صدر عن أمانة السر في رهبانية قلبي يسوع و مريم الأقدسين البيان الآتي: 

في أجواء من الفرح والرجاء، أعلنت رهبانية القلبين الأقدسين عن انتخاب مجلسها العام الجديد، الذي سيتولى قيادة المرحلة المقبلة في خدمة الرسالة الكنسية والإنسانية.
‎وقد جاءت نتائج الانتخابات على الشكل التالي:
‎الرئيسة العامة: الأخت برناديت رحيم
‎المدبرات: 
    الأخت إميلي طنّوس
‎    الأخت نوال عقيقي
‎    الأخت كارولين الراعي
‎    الأخت سامية جريج
‎يستقبل المجلس الجديد التهاني في دير بيت السيدة – الحدث – بولفار كميل شمعون، يوم الأربعاء 6 آب من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً. ويوم الخميس 7 آب من العاشرة صباحا حتى 12:30 ظهرا ومن الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً. 
‎كما أن الرهبانيّة تطلب من جميع الأحبّاء والمؤمنين الصّلاة كي يواصل المجلس أداء رسالته بأمانة وشجاعة لخير الكنيسة والشّعب،  ‎لخير الكنيسة والناس، ولمجد الله وخلاص النفوس.

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