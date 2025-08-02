صدر عن أمانة السر في رهبانية قلبي يسوع و مريم الأقدسين البيان الآتي:

في أجواء من الفرح والرجاء، أعلنت رهبانية القلبين الأقدسين عن انتخاب مجلسها العام الجديد، الذي سيتولى قيادة المرحلة المقبلة في خدمة الرسالة الكنسية والإنسانية.

‎وقد جاءت نتائج الانتخابات على الشكل التالي:

‎الرئيسة العامة: الأخت برناديت رحيم

‎المدبرات:

الأخت إميلي طنّوس

‎ الأخت نوال عقيقي

‎ الأخت كارولين الراعي

‎ الأخت سامية جريج

‎يستقبل المجلس الجديد التهاني في دير بيت السيدة – الحدث – بولفار كميل شمعون، يوم الأربعاء 6 آب من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً. ويوم الخميس 7 آب من العاشرة صباحا حتى 12:30 ظهرا ومن الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً.

‎كما أن الرهبانيّة تطلب من جميع الأحبّاء والمؤمنين الصّلاة كي يواصل المجلس أداء رسالته بأمانة وشجاعة لخير الكنيسة والشّعب، ‎لخير الكنيسة والناس، ولمجد الله وخلاص النفوس.