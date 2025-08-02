صدر عن أمانة السر في رهبانية قلبي يسوع و مريم الأقدسين البيان الآتي:
في أجواء من الفرح والرجاء، أعلنت رهبانية القلبين الأقدسين عن انتخاب مجلسها العام الجديد، الذي سيتولى قيادة المرحلة المقبلة في خدمة الرسالة الكنسية والإنسانية.
وقد جاءت نتائج الانتخابات على الشكل التالي:
الرئيسة العامة: الأخت برناديت رحيم
المدبرات:
الأخت إميلي طنّوس
الأخت نوال عقيقي
الأخت كارولين الراعي
الأخت سامية جريج
يستقبل المجلس الجديد التهاني في دير بيت السيدة – الحدث – بولفار كميل شمعون، يوم الأربعاء 6 آب من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً. ويوم الخميس 7 آب من العاشرة صباحا حتى 12:30 ظهرا ومن الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً.
كما أن الرهبانيّة تطلب من جميع الأحبّاء والمؤمنين الصّلاة كي يواصل المجلس أداء رسالته بأمانة وشجاعة لخير الكنيسة والشّعب، لخير الكنيسة والناس، ولمجد الله وخلاص النفوس.