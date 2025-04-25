كتب النائب السابق مصباح الأحدب عبر منصة "أكس": "على الرغم من أهمية وضع آلية جدية لنزع سلاح حزب الله، لا بد من العمل على محاسبة المنظومة المرتبطة به، التي أحكمت قبضتها على مفاصل الدولة من القضاء إلى الأمن والاقتصاد، وسخّرت مؤسسات الدولة لتعزيز نفوذ الحزب على حساب الدولة ومؤسساتها الشرعية.

إن مجلس النواب، ورغم إقراره بعض القوانين الإصلاحية في محاولة لإرضاء المجتمع الدولي وتأمين تمويل خارجي لا يزال عاجزا عن اتخاذ خطوات فعلية لاستعادة ما يزيد عن مئة مليار دولار نهبتها منظومة الفساد التي تحالفت مع السلاح غير الشرعي وتقاسمت معه مقدرات الدولة وغنائمها، ما أدى إلى تقويض الثقة بالمؤسسات وتعميق الهوة بين الدولة ومواطنيها.

إن استعادة الدولة تبدأ من حصر السلاح بيد الشرعية، ومحاسبة الفاسدين، ووضع خطط إصلاح حقيقية تلبي تطلعات اللبنانيين وتعيد بناء المؤسسات على أسس الشفافية والكفاءة".