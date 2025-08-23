كتب النائب السابق مصباح الاحدب عبر منصة "أكس": "لاول مرة منذ مدة طويلة نرى ان لدينا رئيس حكومة يرفض تحويل مقام رئاسة الحكومة إلى اداة بيد الحزب كما انه يجسد رغبة اللبنانيين جميعا من كل الطوائف في بناء دولة تحميهم. استطاع الرئيس نواف السلام ان يعيد الاعتبار للدستور ولم يقع في فخ الميثاقية الذي يستخدمه الحزب لعرقلة بناء الدولة. ان رئيس الحكومة يقف اليوم سدا منيعا في وجه سلاح الحزب الايراني الذي يريد ان يضع يده على البلد وان يغيب مؤسسات الدولة ويفاوض الإسرائيلي كما فاوضها على حقل كاريش كل ذلك على حساب الدولة واللبنانيين وخدمة لمصالح ايران ومشروعها التدميري في المنطقة. ان التشكيك بوطنية الرئيس سلام مدان ومستنكر ومردود على مطلقيه وان كل لبناني حر يقف اليوم خلف الرئيس سلام في معركة استرداد قرار الدولة ورفع يد ايران عنها".