كتب النائب السابق مصباح الأحدب في منصة "إكس": "في ذكرى تفجيري مسجدي التقوى والسلام، نستعيد وجع طرابلس حين امتدت يد الغدر إلى بيوت الله لتزهق أرواح المصلّين الأبرياء. أحد عشر عامًا والجرح نازف، ودموع الأمهات شاهدة وأنين الجرحى يروي قصة المجزرة. هذه الجريمة تؤكد ضلوع نظام المجرم بشار الأسد وحلفائه بالاعتداء على البلاد، واستغلالها بصيغة طائفية مرفوضة لأن أبناء كل الطوائف دفعوا أثمانًا غالية من اجرام الاسد وحلفائه. في هذه الذكرى نؤكد أن العدالة الانتقالية حق مقدس يبنى عليها لوقف مسار الانهيار والانتقال لمرحلة جديدة من بناء الدولة العادلة، وأن دماء الشهداء لن تُنسى، والصرخة ستبقى حتى يحاسب المجرمون".