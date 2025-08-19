المركزية - استقبل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية، قدس الأب العام هادي محفوظ، سفير لبنان المعيّن لدى فرنسا، ربيع الشاعر، ابن بلدة شاتين (تنورين) وجار دير مار أنطونيوس – حوب، في زيارة شخصية. وقد استبقاه إلى مائدة غداء، أقيمت على شرفه في دير مار أنطونيوس – غزير، مقرّ الرئاسة العامة للرهبانية.

حضر اللقاء المدبّرون العامّون والمسؤولون العامّون وعدد من الرهبان.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب الأب العام محفوظ عن اعتزاز الرهبانية بتعيين الشاعر سفيرًا في فرنسا، مشيرًا إلى العلاقة المميّزة التي تربطه بالرهبانية، كونه من خريجي كلية الحقوق في جامعة الروح القدس – الكسليك، دفعة العام ١٩٩٦. وأشاد الأب العام محفوظ بكفاءات الشاعر ومسيرته، متمنّيًا له التوفيق والنجاح في مهمّته الدبلوماسية الجديدة.

من جهته، توجّه السفير الشاعر بالشكر إلى الأب العام محفوظ على حفاوة الاستقبال، معبّرًا عن محبّته الكبيرة للرهبانية اللبنانية المارونية، ومثمّنًا الدور الوطني والثقافي والروحي الذي تؤديه في لبنان والانتشار.

وفي ختام اللقاء، قام السفير الشاعر بجولة في أرجاء الدير، متفقّدًا معالمه الروحية والتاريخية.