Jul 14, 2025 6:16 AMClock
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اكسيوس عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: ترامب غاضب حقا من بوتين وإعلانه اليوم الاثنين سيكون عدوانيا للغاية

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