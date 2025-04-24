المركزية - اقفل عند منتصف الليل، باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء جبيل، اذ بلغ عدد الذين تقدموا بترشيحاتهم في مكتب قائممقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري ١٢٧٩مرشحا، وهي على الشكل التالي:

- مجالس بلدية ٨٥٦

- مختار ٢٤٣

- هيئة إختيارية ١٨٠

كسروان: كذلك، اقفل عند منتصف الليل، باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء كسروان - الفتوح اذ بلغ عدد الذين تقدموا بترشيحاتهم في مكتب قائمقام كسروان - الفتوح ستريدا نبهان 1504 مرشحين، كالآتي: مجالس بلدية: 1164، مختار: 223، هيئة اختيارية: 116.

يكون مجموع المرشحين في القضاء 1504 موزعين بنسبة 12,31 % إناثًا و87,69% ذكورًا على أن تبدأ مهلة الرجوع عن الترشيح بدءًا من اليوم حتى منتصف ليل 28 الجاري .

وكانت القائمقام نبهان أشرفت على عمل الموظفين في القائمقامية الذين استمروا في العمل واستقبال طلبات المرشحين حتى منتصف الليل بحيث شهدت مكاتب القائمقامية كثافة مرشحين في فترة المساء استمرت حتى ساعة الإقفال.

المتن: كما أقفل عند منتصف ليل الأربعاء باب الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المتن الشمالي.

وبلغ عدد الذين تقدّموا بترشيحاتهم في قائمقامية المتن في الجديدة 1994 مرشحاً توزّعوا كالآتي:

-مجالس بلدية: 1464

-مختار: 331

هيئة اختيارية: 199.

وستجري الانتخابات من 4 إلى 24 أيار/مايو في 4 محافظات لبنانية.