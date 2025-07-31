Jul 31, 2025 7:28 PMClock
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اقرار قانون اصلاح المصارف وفقا للصيغة المحالة من لجنة الموازنة مع بعض التعديلات الطفيفة وربط تنفيذه باقرار قانون الفجوة المالية

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