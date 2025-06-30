Jun 30, 2025 2:21 PMClock
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اقرار جميع القوانين المقرة في لجنة المال والموازنة من الطاقة المتجددة إلى المساهمة في صندوق القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية والإعفاءات المتعلقة بالمتضررين من الحرب الإسرائيلية

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