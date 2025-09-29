Sep 29, 2025 11:53 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

اقرار المشروع الوارد المرسوم رقم 9109 طلب الأجازة للحكومة لحكومة جمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o