Jul 1, 2025 1:13 PMClock
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اقرار إقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب كلمة المحاكم من المادة الرابعة في القانون

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