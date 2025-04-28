المركزية - أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، في تصريح من مجلس النواب، انه "تقدم اليوم باقتراح قانون له علاقة بتنظيم عمل الصيدليات المهدمة كليا او جزئيا نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية"، وقال :" هناك كثير من الصيدليات اليوم اصبحوا خارج الخدمة في المناطق الحدودية او مناطق البقاع او الضاحية الجنوبية والصيادلة لم يعد يستفيدون من رخصهم، والاقتراح الذي تقدمنا به وهو يعطي نوعا من الاستثناء لكل الصيادلة الذين خسروا صيدلياتهم بهذه المناطق المهدمة ولاسيما انه يتم تأمين إعادة إعمارهم ا ليتمكنوا من ن يفتحوا صيدليات في مناطق اخرى من اجل الاستمرار في مهنتهم مع الأخذ في الاعتبار بالقانون، القوانين المرعية الاجراء بالنسبة لقانون مزاولة المهنة وفي الوقت نفسه العمل مع وزارة الصحة لتنظيم عملية الترخيص لهم في مناطق أخرى مع التقيد بالمسافات وبالقوانين المطلوبة".

ولفت علامة ان "هذا النوع من الاقتراحات يساعد بشكل ظرفي ولو حاليا من أجل عودة عدد كبير من الصيادلة لممارسة مهنتهم وقي الوقت نفسة من أجل استكمال مسارهم".