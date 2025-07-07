المركزية - وجّه امين عام الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عاطف عيد رسالة موجّهة الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تتضمن اقتراحا باسم عدد كبيرمن أبناء الجالية اللبنانية في معظم انحاء الولايات المتحدة الأميركية، جاء فيها:

"سيادة الرئيس،

ايمانا منا وتأييدنا لما تعهدتم به في خطاب القسم لا سيما بما يتعلق بالمغتربين،نقول ان المغترب اللبناني جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني انطلاقا من ان لبنان" لا يقوم الا بجناحيه المقيم والمغترب"، وان "المغترب هو ابن الوطن" .

سيادة الرئيس،

بعد التشاور والاتصال مع عدد كبير من اللبنانيين المنتشرين في الولايات المتحدة حول ما يتعلق بالمغتربين في قانون الانتخاب وما على هذا البند من اشكالات، أُقُرّ الرأي على ان ارفع لفخامتكم اقتراحا قد يكون حلا لمسألة اقتراع المغتربين وعدد نوابهم ويتضمن الاتي:

* ان مجلس النواب رسى بعد عدة تعديلات على ان يكون عدد النواب 128 نائبا واضيف اليهم 6 مقاعد للمغتربين يمثلون القارات .

* وبما ان الجدل يدورالآن على كيفية اقتراهم وتمثيل المغتربين بنواب في المجلس النيابي

* وبما ان مجلس النواب تلقى اقتراحات عديدة تبحثها اللجان النيابية .

* وبما ان القانون ينص على انه يحق لكل لبناني الترشح والاقتراع وفق السن القانونية الواردة في قانون الانتخاب .

اقترح الاتي :

1- ان عدد النواب الحاليين بموجب القانون هو 128 نائبا ، فلماذا لايكون نصفهم في الاغتراب 64 نائبا وفي الداخل 64 نائبا نصفهم من المسلمين ونصفهم من المسيحيين.

2- يتوزع عدد النواب وفق عدد المغتربين في كل دولة بنسب مدروسة

3 - في كل دورتشريعي يجب حضوركل نواب الخارج الزاميا للمشاركة في الجلسات التشريعية مهما كان عددها او مدتها ،او عن بعد وفق تقنية الفيديو لمن لا يستطيع الحضور الى لبنان.باسثناء جلسات الثقة والاستشارات الملزمة اذ يجب ان يكون الحضور الزاميا

4- مشاركتهم في اللجان النيابية كأعضاء ولهم الحق في ابداء الرأي في كل ما يطرح للمناقشة

5- المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها سيادة رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة وحضور جلسات مناقشة البيان الوزاري وطرح الثقة بالحكومة

6- يتمتع نواب الاغتراب بما يتمتع به نواب الداخل .

7- تبلغ الدول المضيفة عبر السفارة اللبنانية في كل دولة باسماء النواب والحصانة التي يتمتعون فيها في داخل لبنان .

8- التمني على هذه الدول منحهم التسهيلات لممارسة عملهم النيابي من الخارج عبر ما تراه كل دولة مناسبا لقوانينها .

الايمان بلبنان الواحد

ان هذه الاقتراحات هي انطلاقا من ايماننا بلبنان الواحد الموحد لكل ابنائه المقيمين والمغتربين وباعتقادي ان ذلك سيؤدي إلى توثيق العلائق بين الجانبين، ويدفع ابناء لبنان في الاغتراب الى الانخراط اكثر في الحياة العامة اللبنانية بكل تفاصيلها، بما يضمن استمرار الارتباط العاطفي والمؤسساتي مع الوطن الأم، خصوصا وان المغتربين لم يبخلوا على مساعدة وطنهم ماديا في كل الظروف التي مر ويمر بها لبنان عبر التحويلات المالية لاقاربهم او معارفهم اكان بارسالها مباشرة مع زائرين او بواسطة شركات تحويل الاموال .

سيادة الرئيس،

لا يفكرن احد ان المغترب اوالمنتشر او المتحدر نسي وطنه، لا ، فان لبنان في قلوب كل اللبنانيين في الداخل والخارج انطلاقا من المثل القائل "نيال اللي عندو مرقد عنزة في لبنان". فعلى الرغم من كل العواصف التي مر بها، فان لبنان كل لبنان بقي وسيبقى وطنا حرا سيدا مستقلا ، وكل اللبنانيين متشبثين به وسدا منيعا بوجه الطامعين به.

إننا إذ نضع بين يديكم هذا الاقتراح الوطني الجامع، نأمل من فخامتكم درسه وفق الاسس القانونية بهدف بلورة آلية عادلة وشفافة تضمن حسن تمثيل كل المغتربين اللبنانيين في كل دول العالم.

اننا نتمنى لسيادتكم التوفيق والنجاح في كل ما تقومون به من جهود مع سيادتي رئيسي مجلسي النواب الاستاذ نبيه بري والوزراء القاضي نواف سلام .

دمتم ذخرا لهذا البلد الذي مازال يقف وسيبقى حجر عثرة بوجه كل من حاول ويحاول وضع اليد عليه".

