المركزية- اصدر الامين العام للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عاطف عيد البيان الآتي:

في قراءة اغترابية لما وصلت اليه البلاد من انقسامات وتخبط سبق ان تقدمت بمشروع قانون في مؤتمر للمجلس الإداري المصغر للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وعلى نحو مختصر حول كيفية تمكننا وبالتدريج الهادف والهادئ من التخلي عن النظام الطائفي، وذلك مراعاة للواقع القائم في تركيبة المجتمع اللبناني من طوائف وأطياف وما كرسه واقعها من ذهنية طائفية مذهبية على مدى عقود ، وعلى نحو لا يكون التغيير المنشود مثيرا للنزعات والشكوك وعدم الطمأنينة بل يكون التغيير هذا مطمئنا للجميع ويتناسب والجميع بمرونة وسلاسة توصلنا إلى لبنان دولة الديمقراطية الحقة ، دولة مؤسسات حضارية فعلية لا شكلية... لا دولة طائفية بل دولة لبنان الوطن الواحد ...

لذا أعود وأؤكد على ما أراه مناسبا من أجل الوصول إلى هذا الهدف عبر الطرح التالي :

أولا: ان يبقى رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، على أن يتم انتخابه من الشعب اللبناني بجميع طوائفه وأطيافه مباشرة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد له لولاية ثانية لمدة أربع سنوات أخرى، إلى جانب نائب رئيس أرثوذكسي يتولى الحكم من بعده إذا توفي ولمدة ستة أشهر يصار خلالها الى انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ثانيا - رئيس مجلس الوزراء من الطائفة السنيّة ،يقوم رئيس الجمهورية باختياره من النخبة السنية على ان يشكلا معا فريقا وطنيا متجانسا يمكنه تحقيق مصلحة الوطن العليا . و يخضع رئيس الحكومة للمساءلة من قبل المجلس النيابي مع آلية طرح الثقة دستوريا إذا استدعت ظروف البلاد ذلك...

ثالثا - يتم انتخاب رئيس مجلس النواب من قبل النواب المنتخبين من قبل الشعب اللبناني ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويكون نائبه من الطائفة الكاثوليكية .

كما يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من قبل الشعب اللبناني مباشرة ، وحسب النصوص الدستورية المتعلقة بهذا الشأن مع مراعاة ما يتم التوافق عليه بالإجماع حول تقاسم الحصص الطائفية والمذهبية ، وعلى سبيل المثال :

20 للموارنه، 20 للسنّة، 20 و 15 للشيعة، 10 للكاثوليك، يجري انتخابهم من قبل الشعب اللبناني، فمن يحصل على الاكثرية من الـ 20 مرشحا مارونيا من اصل الـ 100 يعتبر فائزا في العملية الإنتخابية. وهذا ينسحب على بقية المرشحين من الطوائف الأخرى...

على أن تكون مدة انتخاب النواب أربع سنوات وان لا يتجاوز عددهم ال ٧٥ نائباً فقط...

رابعا – يجري انتخاب مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة انفسهم لقطع الطريق على تدخل السياسيين في القضاء على أن يتم ذلك كل أربع سنوات...

خامسا : تاسيس مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف مناصفة كما في مجلس النواب لا يتجاوز عدد اعضائه الـ ٣٣ يترأسه أرثوذكسي ونائبه درزي لمدة أربع سنوات ويتم انتخابه تزامناً مع انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات.

سادسا : تكريس حق المغتربين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في دول انتشارهم وفق دوائرهم المناطقية مساواة باخوتهم اللبنانيين المقيمين.