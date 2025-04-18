Apr 18, 2025 8:28 PMClock
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افيخاي أدرعي: قضينا على عنصر من “الحزب” كان يهم بنشاط إرهابي في جنوب لبنان

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