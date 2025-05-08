المركزية - كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصة أكس: "بأسف وحزن كبيريْن، تبلّغت غياب الصديق الكبير نظاريت صابونجيان من رعيل الصناعيين الذين رسّخوا مسيرة "جمعيّة الصناعيين اللبنانيين"، ورافعوا عن قضايا الصناعة الوطنيّة وعملوا على تثبيت صمودها وتفعيل قوّتها وبلورة وحدة عائلتها، إنتاجاً صناعيّاً لبنانيّاً مقاوماً لشتّى المحن والصعوبات والإنهيارات. لعائلته العزاء الكبير وللعاملين في شركته ولجمعيّة الصناعيين وللصناعيين الأرمن والأسرة المنتجة على امتداد الوطن. لروحه الراحة الأبديّة، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه".