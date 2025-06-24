Jun 24, 2025 2:52 PMClock
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افرام يناقش مع الرئيس تطوير قانون الانتخابات والتعيينات ومرفأ جونية

المركزية - كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: "تشرّفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث ناقشنا التحدّيات التي يواجهها لبنان والمنطقة". 

أضاف: "تطرّقنا الى ضرورة تطوير قانون الانتخابات النيابيّة الحالي ليمنح المغتربين حقّ التصويت لكامل أعضاء المجلس النيابي، كما أهميّة إجراء الانتخابات في موعدها، والعمل على قانون إنتخابات حديث يمثّل الطوائف والمناطق. كما تناولنا ملفّات حياتيّة أساسيّة: من أزمة النفايات، إلى التعيينات الإداريّة، ومرفأ جونية ودوره الحيويّ".

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