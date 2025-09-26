المركزية - أعلن رئيس بلدية جونية، فيصل افرام، أن البلدية قامت بإقفال المحلات المخالفة على الأوتوستراد بعد إعطاء مهلة أولية مدتها 3 أسابيع تم تمديدها لحوالي أسبوع ونصف، مؤكّدًا أن الإقفال تمّ في يوم محدد بعد الإنذار الثاني، وأن الجميع تفهم حجم المشكلة وضرورة حلّها.

وأشار افرام في حديث للـLBCI، إلى أن التمويل اللازم لتوسعة الأوتوستراد قد تأمن، وأن المشروع سيُنفّذ على مدى 30 شهرًا.

وقال: "جونية ستضاء الشهر المقبل وعملنا على معالجة أزمة النفايات في المنطقة وعلينا متابعة محطات تكرير مياه الصرف الصحي المتوقفة".

وأضاف افرام: "علاقتنا جيدة جدًا مع إتحاد البلديات ونحن جزء منه ونخدم كل الناس من دون أي تمييز".