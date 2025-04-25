زار الرئيس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام السفارة البابويّة مقدّماً التعازي إلى السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا بوفاة البابا فرنسيس.

وكتب في سجل التعازي" البابا فرنسيس، بابا الفقراء، وموحِّد أبناء الله من كل الديانات.

نصلّي من أجل روحه ومن أجل الكنيسة المقدّسة، أمّنا، لكي تتابع مسيرتها من قرن إلى قرن،

ومن ألفية إلى ألفيّة، وفيّة لرسالة يسوع وبنور من الروح القدس.

ارقد بسلام، يا بابا فرنسيس".