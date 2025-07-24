صدر عن رئيس "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام البيان التالي:

"بقلقٍ عميق وألمٍ بالغ، تبلغت نبأ الجريمة البشعة التي أودت بحياة المغدور جورج عبدالله التحومي وزوجته في المعاملتين، والتي هزّت الضمير اللبناني وأثارت موجة غضبٍ واستنكارٍ عارم.

ما حصل ليس حادثًا معزولًا، بل حلقة دامية في مسلسل العنف المتنقّل، الذي يعكس بوضوح حجم التفكك المجتمعي والانهيار الكامل لمشروع الدولة، لاسيّما في ما يتعلّق بأمن المواطن وسلامته، وسط تفشٍ مروّع للفلتان الأمني حتّى في قلب المناطق السكنيّة والسياحيّة.

إنّي أدين بأشد العبارات هذا التسيّب المخيف، وهذه الاستباحة المتمادية لحقّ الإنسان بالحياة الكريمة والآمنة. وأدعو الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة إلى التحرّك السريع والحاسم، لكشف الجناة وتوقيفهم، وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم، صونًا لما تبقّى من هيبة الدولة وثقة الناس بها.

الرحمة لروحَي الضحيتين، وخالص العزاء لعائلة تحومي الكريمة، ولأهالي غزير والمعاملتين وكسروان-الفتوح، وكل لبنان المفجوع بهذا المصاب الأليم."