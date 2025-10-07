Oct 7, 2025 4:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

افرام: يجب التصويت على قانون تمكين البلديات من معالجة النفايات والأداء اللامركزي ضعيف وإذا لم نستخدم أي مكان لتصريف النفايات في كسروان فسنكون أمام كارثة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o