كتب رئيس المجلس التنفيذي لـِ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس:

تواصلتُ مع دولة الرئيس نواف سلام من خارج البلاد، لشكره ودعمه على موقفه الوطني. في هذه المرحلة الدقيقة، أصلّي أن تُلهم روح الحكمة والشجاعة كلَّ من يتّخذ القرارات المصيرية المقبلة، ليُثبت لبنان للعالم أجمع أنّه ليس كيانًا فاشلًا، وليبقى واحدًا موحّدًا في زمن الانقسامات.

