استقبل رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام المجلس البلدي الجديد المنتخب في جونية، بعد فوزه في الانتخابات ليل الأحد.

واعتبر النائب افرام أن "الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه بين أركان التحالف الانتخابيّ، إضافة إلى الخبرة والتصميم لدى المرشحين وثقة أهالي جونية بهم، أثمر نجاح لائحة نهضة جونية".

وأكد أن "دور التحالف الراعي ينتهي عندما يبدأ دور المجلس الإنتاجي، على أن تبقى العين الساهرة واليد الممدودة"، وقال: "أنتم تقودون السفينة، ونحن على أتم الاستعداد لتلبية أي طلب أو تقديم أي دعم إضافي، وعلى الإنماء أن يقود السياسة لا العكس".

وختم: "وصيتي لكم أن تبقوا يدا واحدة وقلبا واحدا، دعوا السياسة عند عتبة البلدية وابتعدوا عن الكيدية".

فيصل افرام

بدوره، شكر رئيس البلدية الجديد فيصل افرام "الدعم والثقة اللذين نالتهما اللائحة"، مطالبا "التحالف الخماسيّ بإعلاء الصوت للحصول على موقع قضاء كسروان، ومن ضمنه جونية، من الإنماء المتوازن مع انطلاقة العهد الجديد، فتتمكن البلدية من تنفيذ مخططاتها وتدعيم أواصر الثقة بين البلدية والمواطن".