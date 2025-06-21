Jun 21, 2025 2:21 PMClock
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افرام: مرفأ جونية يعود إلى الحياة.. رافعة اقتصاديّة وسياحيّة للبنان

كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: " بعد عقودٍ من الإقفال القسريّ، يستعدّ مرفأ جونية لإعادة فتح أبوابه، في خطوة طال انتظارها.
هذا المشروع الحيويّ سيشكّل رافعة اقتصاديّة وسياحيّة للمنطقة ولبنان ككلّ. ‏شكراً معالي وزير الأشغال فايز رسامني وشكراً لكلّ الذين ‏يساعدونا في الظلّ والعلن لتحقيق هذا الحلم".

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