كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: " بعد عقودٍ من الإقفال القسريّ، يستعدّ مرفأ جونية لإعادة فتح أبوابه، في خطوة طال انتظارها.

هذا المشروع الحيويّ سيشكّل رافعة اقتصاديّة وسياحيّة للمنطقة ولبنان ككلّ. ‏شكراً معالي وزير الأشغال فايز رسامني وشكراً لكلّ الذين ‏يساعدونا في الظلّ والعلن لتحقيق هذا الحلم".