كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: " بعد عقودٍ من الإقفال القسريّ، يستعدّ مرفأ جونية لإعادة فتح أبوابه، في خطوة طال انتظارها.
هذا المشروع الحيويّ سيشكّل رافعة اقتصاديّة وسياحيّة للمنطقة ولبنان ككلّ. شكراً معالي وزير الأشغال فايز رسامني وشكراً لكلّ الذين يساعدونا في الظلّ والعلن لتحقيق هذا الحلم".
Jun 21, 2025 2:21 PM
أخبار محلية
افرام: مرفأ جونية يعود إلى الحياة.. رافعة اقتصاديّة وسياحيّة للبنان
كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل" مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس: " بعد عقودٍ من الإقفال القسريّ، يستعدّ مرفأ جونية لإعادة فتح أبوابه، في خطوة طال انتظارها.