المركزية - ألقى رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام خلال حفل عشاء تكريمي اقامه لقداسة بطريرك كنيسة المشرق الآشورية مار آوا الثالث كلمة جاء فبها:

"اهلا بك حاملا كل هذا الإرث واللغة والايمان والحضارة والهم، لكنيسة وشعب مشرقي اصيل، ظلمه التاريخ والجغرافيا، وبات مهددا بالاقتلاع والتهجير والذوبان،

اهلا بك في لبنان ، رغم كل الأخطار والحروب ، وتحديات الوجود ، ما زلنا نحاول ترميم صورة وطن ودوره، على انه رسالة حريات وشراكة ليس فقط في الحياة الواحدة بل في صناعة القرار الوطني ، وعلى انه قادر على ان يكون سيدا حرا رغم الخطر والتعدي الإسرائيلي، ورغم جرح اللجوء الفلسطيني ، ورغم النزوح السوري المستمر حتى بعد عودة سلطة ولو مؤقتة ، ورغم الانهيار المالي.

قداسة البطريرك، ونحن ننظر إلى شرق تباد فيه غزة ويغتال أطفالها والعالم لاه يكاد يصفق ولا يدين، ويبشرنا نتنياهو باسرائيل كبرى مهددا بابتلاع اراض من دول عدة، ولا خجل ولا ردة فعل، وتتوغل فيه الأفكار التكفيرية الإلغائية التي تقتلع الاخر وترفض حتى وجوده وليس حقوقه ،تفجر كنائس، تخطف مطارنة، تسبي إيزيديين، تقتلع مكونات، في ظل صمت مريب، نحس اننا أيتام؟ لا افق!

أتطلع إلى لبنان ليلعب دور الريادة الفكرية في اعادة صناعة الشرق، من حجارة الحوار والاعتراف والتنوع والتعدد والحقوق والمواطنة والحريات، لكل انسان لكل جماعة لكل قومية لكل دين لكل مذهب. دون ذلك نحن في مسلخ دماء.

أناضل لكي ينشط لبنان في الحراك الدبلوماسي لتكريس بنود مؤتمر بيروت نحو حل عادل شامل للقضية الفلسطينية يكون مدخلا لسلام حقيقي، لا استسلام لا قهر لا احتلال لا استيطان.

واسعى إلى وقف هذا الجنون من احقاد الداخل، من استجلاب الخارج، تعالوا نلتف كلنا حول مشروع واحد هو استعادة الدولة كهدف ومسار - فلا فتن ولا مؤامرات ولا مغامرات - الدولة، العادلة، الدستورية، لا حل إلا عبر الشرعية، لقد جربنا تقريبا كل شيء، قاتلنا اقتتلنا قوتلنا وقتلنا، لكننا لم نجرب الوحدة الوطنية العميقة الحقيقية، ان الميثاق اي العيش معا على كل تراب لبنان غير منتقص منه ولا حبة ومع كل شعب لبنان غير منتقص منه ولا مواطن هو الثابت، اما الصبغة السياسبة فمتحركة كما نتفق عليها.

قداستكم، من بغداد واربيل ونينوى والخابور وبيروت واورمية وشيكاغو تحملون مع صليبكم دائما هم قضية الشرق! فلنتعلم ان من يخسر الارض والوطن يخسر كل شيء، إذا خسرنا حضورنا هنا في الشرق لن يبقى لنا اثر، وكل نجاحات الانتشار لن تعوض ولن تعيد المجد. ان لبنان - الذين أسميناه قلب الله - يبقى مثالا وواحة وأملا وهو رجاؤنا وأعطيناه دم زهرة شبابنا دفاعا عنه، ولو ان النظام يظلمنا باعتبارنا اقليات ومواطنين درجة ثانية!؟

باسم هذه الضمة من اصدقاء وباسم رفاقي في الرابطة السريانية يشرفنا ان تكون ضيفا عزيزا انت بين اهلك آملين ان يكون العهد الجديد وحكمة رئيسه العماد فرصة تاريخية قد لا تتكرر، فهل نعي ان نتوحد ونطلع من زواريبنا إلى قضية تستحق ان نحيا ونموت من اجلها. عشتم عاش لبنان".



