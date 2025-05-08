كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام على حسابه على منصة أكس: "موقف حاكم مصرف لبنان في لجنة المال أمس كان واضحاً ومميّزاً. أي محاولة للمساس باستقلالية المصرف المركزي مرفوضة 100%، لأنها تتعارض مع أفضل الممارسات العالمية، وتمسّ جوهر دور البنك المركزي."



أضاف: "اجتماع اللجنة خطوة مهمة، وتشكيل لجنة فرعية للبحث في الملاحظات على قانون إصلاح المصارف يشكّل فرصة لإعادة تصويب المسار. نريد صيغة تحترم تاريخ لبنان النقدي، وتنسجم مع قانون النقد والتسليف، وتحمي استقلالية المصرف المركزي ودوره الرقابي كما هو معمول به في كل دول العالم. الأمر ليس استثناءً، فحتى الرئيس الأميركي لا يستطيع التأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي."

وختم مؤكدًا: "سأحرص بكل جدّية على أن يصدر القانون بصيغة تضمن حماية بنية النظام الماليّ في لبنان.

وللبحث صلة".