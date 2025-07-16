Jul 16, 2025 12:05 PMClock
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افرام: الكيان اللبناني بخطر وفكرة الكيان الفاشل بدأت تمدد وتتوسع في مراكز القرار لذا مسؤولية كبيرة تقع علينا جميعاً

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