المركزيةـ اعلن النائب نعمة افرام عبر محطة mtv انه يشعر بالرضى إزاء التحضيرات للانتخابات البلدية مشيرا الى ان الاستعدادات ممتازة ومحيياً وزير الداخلية احمد الحجار على جهوده.

وقال: لفتني التوافق الذي تمّ التوصّل إليه من قبل الكثير من البلديّات والمشهد مختلف عما كنا نشهده في الانتخابات الماضية ،وفي جونية "ما صار في نصيب" بالنسبة للتوافق.

واعلن ان السبيل الأساسي للتخلص من المال الانتخابي يكون من خلال التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي والعملة الرقمية ووقف "الكاش" ويجب العمل على ذلك قبل الانتخابات النيابية المقبلة. وتابع: أن تكون ضمن بلدية جونية ليس نزهة بتاتاً لأنه موضوع صعب ويحتاج إلى الخبرة التي يفتقدها الشباب في اللائحة المنافسة ولن نعمد إلى رفع رسوم البلدية.

واردف: كتبنا قانوناً ضمن مشروع وطن الإنسان يجسّد نظرتنا التي بحثنا فيها مع الكثير من الافرقاء السياسيين وهو مبني على إعادة النظر بالمحافظات وعلى خلق فاصل بين البلدية والقضاء.

واشار الى اننا علّقنا نشاطنا للرئاسة ونحن فخورون جداً بالعهد، موضحا ان النواب ليسوا غنماً وانه طرأت تعديلات بسيطة على قانون السرية المصرفية ولا يجب أن ننسى أن هناك ضغطاً كبيراً تعرض له المسؤولون اللبنانيون خصوصاً وأن الوفد اللبناني كان في طريقه إلى واشنطن.

وقال: انا مؤمن أن الاقتصاد اللبناني بإمكانه أن يكون في طليعة الاقتصادات وكل شيء يحصل اليوم مرتبط بالمساعدات والتوظيفات والاستثمارات الخارجية، مشددا على ان الطبقة السياسية والدولة اللبنانية تتحمّلان مسؤوليّة سرقة أموال المودعين ولحظة الحقيقة تكون بالدخول إلى الفجوة المالية وذلك سيكون من خلال مشروع القانون الذي سأتقدم به وهو قائم على تشكيل هيئة تثمير الأصول.